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طالبة فلسطينية بجامعة مانشستر تقول إن السلطات البريطانية ألغت تأشيرتها لـ"أسباب امنية"

مسيرة داعمة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية لندن
مسيرة داعمة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية لندن Copyright Thomas Krych/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Thomas Krych/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قالت دانا أبو قمر، الطالبة الفلسطينية في جامعة مانشستر، إن السلطات البريطانية ألغت تأشيرتها وتسعى إلى طردها من البلاد تحت مزاعم "أسباب أمنية".

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أبو قمر هي طالبة حقوق بالسنة الأخيرة، كما أنها تترأس جمعية أصدقاء فلسطين بجامعة مانشستر.

وكانت أبو قمر قد شاركت في عدة مسيرات مناهضة لإسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وقالت أبو قمر في تصريحات لقناة الجزيرة": "خلال هذه الإبادة الجماعية، قررت وزارة الداخلية البريطانية إلغاء تأشيرة الطالب الخاصة بي بعد تصريحات علنية تدعم حق الفلسطينيين في ممارسة حقهم بموجب القانون الدولي في مقاومة القمع وكسر الحصار المفروض بشكل غير قانوني على غزة منذ أكثر من 16 عاماً".

وأضافت أن "الادعاء الذي يقدمونه لا أساس له من الصحة وينتهك حقوقي كمقيمة هنا في المملكة المتحدة. لقد قدم فريقي القانوني استئنافاً حقوقياً ضد هذا القرار بإلغاء تأشيرة الطالب الخاصة بي في سنتي الثالثة والأخيرة لي كطالبة قانون".

وألقت أبو قمر خطاباً في مظاهرة العام الماضي، قالت فيه إنها فقدت 15 فرداً من عائلتها في قصف إسرائيلي على منزلهم في القطاع.

وواجهت أبو قمر انتقادات بسبب تعليقات أدلت بها في مسيرة مؤيدة لفلسطين العام الماضي أيضاً، حيث قالت: "نحن نشعر بالفخر، نحن حقاً، ممتلئون بالفرح بما حدث"، في أعقاب هجوم حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة في 7 أكتوبر - تشرين الأول. 

وقالت أبو قمر لـ"بي بي سي" لاحقاً إنه تم تحريف تعليقها وأضافت: "لا ينبغي التغاضي عن وفاة أي مدني بريء على الإطلاق، ونحن لا نتغاضى عنها على الإطلاق".

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