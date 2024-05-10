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شاهد: فاجعة في سان بطرسبرغ.. حافلة تسقط من جسر إلى نهر وتخلف 3 قتلى

انتشال الحافلة من النهر
انتشال الحافلة من النهر Copyright Dmitri Lovetsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Dmitri Lovetsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر سقوط حافلة من أعلى جسر إلى مياه نهر في مدينة سان بطرسبرغ.

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وقالت وزارة الطوارئ إن الحافلة كانت تقل حوالي 20 شخصاً وقت الحادث، مضيفة أن المنقذين استطاعوا انتشال تسعة أشخاص من الحافلة بعد سقوطها في المياه.

وأضافت بأن أربعة أشخاص ممن تم انتشالهم في حالة موت إكلينيكي.

وقالت وزارة النقل الروسية إن الحادث وقع أثناء فقدان سائق الحافلة السيطرة عليها عند انعطافه من شارع بولشايا مورسكايا إلى جسر بوتسيلوييف.

ونجا السائق البالغ من العمر 44 عاماً من الحادث وهو يخضع الآن لاستجواب السلطات.

وأمر حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف بتشكيل لجنة لتقديم المساعدة للضحايا.

الحافلة بعد إخراجها من مياه النهر
الحافلة بعد إخراجها من مياه النهرDmitri Lovetsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
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