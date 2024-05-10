المزارعون البولنديون ينظمون اعتصامًا في البرلمان بوارسو ضد واردات أوكرانيا ولوائح الاتحاد الأوروبي

بقلم: Euronews مع AP

أدى استيراد الحبوب من أوكرانيا إلى تفاقم معاناة المزارعين في الاتحاد الأوروبي، الذين يعانون من تدهور وضعهم الاقتصادي منذ مدة.

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نظم مزارعون من اتحاد المزارعين البولنديين (أوركا) اعتصامًا في مجلس النواب بالبرلمان في العاصمة وارسو يوم الخميس، زاعمين أن سبل عيشهم مهددة على جبهتين.

وقال متحدث باسم النقابة خلال مؤتمر صحفي: "اليوم نريد الاحتجاج على الصفقة الخضراء، وضد فتح الحدود أمام المنتجات التي تتدفق إلى البلاد من أوكرانيا".

وتابع: "لسنا صعاليك أو مشاغبين. نريد الاحتجاج بطريقة حضارية لإظهار المشاكل التي نواجهها في الزراعة".

ويطالب المتظاهرون بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي أجرى محادثات متقطعة مع المحتجين منذ شباط / فبراير.

وتوعد المزارعون في البرلمان باحتلال مجلس النواب حتى تتم تلبية مطالبهم بالاجتماع مع توسك.

وقد نظم المزارعون احتجاجات مماثلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث حاصر المتظاهرون الطرق السريعة الرئيسية للدعوة إلى إعطاء الأولوية للمنتجات الأوروبية وتخفيف اللوائح البيئية التي يقولون إنها تعاقب أعمالهم.

وحظيت الاحتجاجات البولندية بدعم حزب "القانون والعدالة" المحافظ في بولندا، الذي فقد السلطة لصالح توسك في انتخابات الخريف الماضي، والاتحاد الكونفدرالي اليميني المتطرف.

وفي محاولة لتخفيف الضغط المالي على المزارعين، قدمت الحكومة إعانات جديدة للمزارعين، تهدف إلى المساعدة في إدارة فائض الحبوب في السوق.