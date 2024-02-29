فيديو: المزارعون الكاتالونيون يغلقون الطريق الرئيسي بين إسبانيا وفرنسا

بقلم: يورونيوز

أغلق المزارعون الكاتالونيون الطريق الرئيسي الذي يربط بين إسبانيا وفرنسا، لليوم الثاني كجزء من سلسلة من الاحتجاجات بدأها المزارعون في فرنسا وانتشرت إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.

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ويحتج المزارعون خاصة على ما يعتبرونه منافسة غير عادلة من خارج الاتحاد الأوروبي، وإجراءات بيئية تطبق على عملهم.

ويقول المزارعون المحتجون إن المنتجات التي تدخل من خارج الاتحاد الأوروبي "ليس من الضروري أن تستوفي نفس المعايير" التي يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبيقها.

ومنذ بداية فبراير/ شباط، قام المزارعون بالتعبئة في جميع أنحاء إسبانيا، حتى إن جراراتهم دخلت في إحدى المرات إلى العاصمة مدريد وحاصرت وزارة الزراعة الإسبانية.

ويتوقع أن يتجمع المزارعون الإسبان والفرنسيون على الحدود اليوم الخميس، من أجل القيام باحتجاج مشترك.

يذكر أن حدة الاحتجاجات في فرنسا قد تراجعت بعد وعود حكومية بإصلاحات عميقة لصالح المزارعين.