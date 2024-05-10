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في خطوة متوقعة.. بوتين يعيد تعيين ميشوستين رئيسًا للوزراء في روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين Copyright Anadolu
Copyright Anadolu
بقلم:  يورونيوز
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أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا لوزراء البلاد بعد انقضاء فترة عمله التي أظهر خلالها السياسي التكنوقراطي المغمور افتقارًا واضحًا للطموحات السياسية.

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أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا للوزراء، في انتظار الحصول على موافقة مجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين إن مجلس الدوما سيعقد جلسة في وقت لاحق من يوم الجمعة للنظر في ترشيح ميشوستين.

وتعد موافقة الدوما على تعيين ميشوستين مجرد إجراء شكلي في البرلمان الذي يهيمن عليه الكرملين.

وتماشيًا مع القانون الروسي، قدم ميشوستين (58 عامًا)، الذي شغل المنصب على مدى السنوات الأربع الماضية، استقالة حكومته يوم الثلاثاء عندما بدأ بوتين ولايته الرئاسية الخامسة بعد حفل تنصيب فخم في الكرملين.

وكانت إعادة تعيين ميشوستين متوقعة على نطاق واسع من قبل المراقبين السياسيين، الذين أشاروا إلى أن بوتين يقدّر مهاراته وعدم وجود طموح سياسي لديه. وقد دأب ميشوستين، الرئيس السابق لمصلحة الضرائب الروسية، على الابتعاد عن الأضواء، حيث تجنب التصريحات السياسية والمقابلات الإعلامية.

ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستينDmitry Astakhov/Sputnik

المصادر الإضافية • أ ب

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