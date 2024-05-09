شاهد: اشتعال النيران بطائرة بوينغ 737 وانزلاقها عن المدرج في مطار دكار

بقلم: يورونيوز

اشتعلت النيران بطائرة من طراز بوينغ 737 وانزلقت عن مدرج مطار العاصمة السنغالية دكار مما أدى على إصابة 10 أشخاص.

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ووثق الحادث المغني المالي شيخ سيريمان سيسوكو، الذي كان على متن الطائرة وصور بهاتفه عملية خروج الركاب عبر منزلق الطوارئ بينما تعالت صرخات بعضهم من شدة الخوف.

🇸🇳 Sénégal plusieurs personnes blessées, dont 4 grièvement, après la sortie de piste d’un #Boeing à son décollage à l'aéroport près de Dakar.



Bien regarder la marque de l’avion avant de prendre les billets pic.twitter.com/UYK4pgq5nW — 🇫🇷laffont mickael(#SansLui)🇫🇷 (@MickaelLaffont) May 9, 2024

وقال وزير النقل السنغالي المالك ندياي إن رحلة الخطوط الجوية السنغالية التي تديرها شركة "ترانس إير" كانت متجهة إلى عاصمة مالي، باماكو، في وقت متأخر من يوم الأربعاء وعلى متنها 79 راكباً وطياران وأربعة من أفراد طاقم الطائرة.

وتلقى المصابون العلاج في المستشفى، بينما تم نقل الآخرين إلى أحد الفنادق للراحة.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى. ولم تستجب بوينغ لطلب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية التعليق على الحادث.

ونشرت شبكة سلامة الطيران، التي تتابع حوادث الطيران حول العالم، ووسائل إعلام إفريقية، صوراً للطائرة المتضررة في حقل عشبي محاط برغوة إخماد الحرائق.

Incident à l'#AIBD à #Diass: Un Boeing 737 de Transair a été victime d'un crash peu après son décollage, la nuit dernière, les 73 passagers sont indemnes et seul un pilote a été légèrement blessé. L'enquête est en cours pour déterminer les causes. pic.twitter.com/I4MCMQt7ny — Senego.com (@senego) May 9, 2024

وتشير الصور إلى تحطم أحد محركات الطائرة، كما تضرر أحد جناحيها.