شاهد: اشتعال النيران بطائرة بوينغ 737 وانزلاقها عن المدرج في مطار دكار

اشتعلت النيران بطائرة من طراز بوينغ 737 وانزلقت عن مدرج مطار العاصمة السنغالية دكار مما أدى على إصابة 10 أشخاص.
ووثق الحادث المغني المالي شيخ سيريمان سيسوكو، الذي كان على متن الطائرة وصور بهاتفه عملية خروج الركاب عبر منزلق الطوارئ بينما تعالت صرخات بعضهم من شدة الخوف.
وقال وزير النقل السنغالي المالك ندياي إن رحلة الخطوط الجوية السنغالية التي تديرها شركة "ترانس إير" كانت متجهة إلى عاصمة مالي، باماكو، في وقت متأخر من يوم الأربعاء وعلى متنها 79 راكباً وطياران وأربعة من أفراد طاقم الطائرة.
وتلقى المصابون العلاج في المستشفى، بينما تم نقل الآخرين إلى أحد الفنادق للراحة.
ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى. ولم تستجب بوينغ لطلب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية التعليق على الحادث.
ونشرت شبكة سلامة الطيران، التي تتابع حوادث الطيران حول العالم، ووسائل إعلام إفريقية، صوراً للطائرة المتضررة في حقل عشبي محاط برغوة إخماد الحرائق.
وتشير الصور إلى تحطم أحد محركات الطائرة، كما تضرر أحد جناحيها.