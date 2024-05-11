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شاهد: مظاهرة لليمين المتطرف في قلب باريس.. رُفعت فيها شعارات فاشية

مظاهرة لليمين المتطرف
مظاهرة لليمين المتطرف Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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خرج المئات من نشطاء اليمين المتطرف في مسيرة في شوارع باريس اليوم السبت، في استعراض للقوة وإحياء لذكرى أحد رفاقهم، وهو سيباستيان ديزيو الذي توفي في 1994.

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حمل المتظاهرون أعلامًا عليها صليب سلتي وهتفوا "أوروبا، شباب، ثورة"، وهو شعار مستعار من منظمة شبابية فاشية إيطالية في الستينيات.

وعلى طول الطريق، عبّر المتفرجون عن غضبهم من عرض رموز اليمين المتطرف، وهتف أحدهم "أنتم عار على فرنسا".

وقبل ثلاثين عامًا، لقي الناشط سيباستيان ديزيو البالغ من العمر 22 عامًا حتفه، أثناء سقوطه من درج أحد المباني في باريس، حين كان يحاول الهرب من الشرطة في أعقاب مظاهرة لليمين المتطرف.

وحاولت الشرطة حظر هذه الفعالية اليوم، لكن قاضيًا أصدر حكمًا ضد قرار الشرطة صباح السبت، قائلًا إن المنظمين لديهم الحق الدستوري في تنظيم المظاهرة.

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