مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بشكل رسمي دون الكشف عن وجهته المقبلة

بقلم: يورونيوز

أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي عدم تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان ومغادرته النادي نهاية هذا الموسم.

اعلان

وقال مبابي في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس إن مغامرته مع النادي الباريسي ستنتهي في "غضون أسابيع".

وشكر النجم الفرنسي في مقطع الفيديو المدربين إيمري وتوخيل وبوتشيتينو وغالتييه وإنريكي كما وجه التحية لزملائه.

وسجل الهداف البالغ 25 عامًا، 255 هدفًا في 306 مباراة خلال سبعة مواسم قضاها في النادي.

وينتهي عقد مبابي في يونيو/ حزيران، ليكون لاعبًا حرًا، ورجّحت وسائل إعلام إسبانية وفرنسية انضمامه إلى نادي ريال مدريد.

وقبل أسابيع، كشفت صحيفة الماركا الرياضية الإسبانية عن أن مبابي اتفق مع إدارة النادي الملكي على توقيع عقد يمتد لخمس سنوات.

ومن المنتظر أن يقيم النادي الباريسي تكريمًا خاصًا لمبابي في مباراة تولوز، التي تشهد ختام مسيرة اللاعب.

تعاقد باريس سان جيرمان مع مبابي بعدما انضم له على سبيل الإعارة في موسم 2017/2018.