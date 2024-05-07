آخر مباراة لأمبابي في دوري الأبطال بقميص باريس سان جيرمان وعلى أرض ملعب حديقة الأمراء

بقلم: يورونيوز

يستقبل الجمهور اللاعب الفرنسي كليان أمبابي مساء اليوم الثلاثاء، بترحيب حار.

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وسيلعب كيليان مبابي، أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان، آخر مباراة له على أرضه في دوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية بقميص باريس سان جيرمان.

وسيغادر مبابي النادي هذا الصيف بعد سبعة مواسم أمضاها فيه، على أمل أن تنتهي الرحلة بانتصار دوري أبطال أوروبا في ويمبلي في الأول من حزيران/ يونيو.

لكن أولوية مبابي في هذه المباراة، التخطيط والعودة بقوة من أجل قلب النتيجة في مباراة الأياب والتأهل إلى النهائي، حيث

نجح فريق بوروسيا دورتموند الألماني في الفوز 1-صفر على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي.

ويتوقع من باريس سان جيرمان أن يهاجم بشكل قوي من أجل قلب النتيجة، وإلا فقد يتكرر سيناريو نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 بين "بايرن ميونيخ" و"بوروسيا دورتموند"، اللذين أظهرا في مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي أنه لا يزال بإمكانهما منع مواجهة مدريد ضد مبابي على ملعب ويمبلي.

ويتوقع أن ينتقل مبابي إلى العملاق الإسباني عندما يغادر باريس سان جيرمان في نهاية الموسم.

ريال مدريد وبايرن ميونخ

وسيطر نادي بايرن على ريال مدريد لفترات طويلة على أرض ملعب "أليانز أرينا"، الثلاثاء الماضي، قبل أن تؤدي ركلة الجزاء المتأخرة التي سجلها فينيسيوس جونيور إلى التعادل 2-2 لصاحب الرقم القياسي الفائز بكأس أوروبا 14 مرة.

وبعد يوم واحد، سجل المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ الهدف الوحيد في المباراة على ملعب ويستفالنستاديون ليمنح دورتموند متقدماً على باريس سان جيرمان 1-0 .

ومنذ 5 آذار/مارس 2023، يتفوق مبابي على إدينسون كافاني، أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان (255 هدفاً في 305 مباراة).