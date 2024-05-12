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غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإخلاء سبيل جميع الأسرى

الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش Copyright Amr Nabil/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Amr Nabil/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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حضر الأمين العام للأمم المتحدة عبر الفيديو مؤتمرًا نظمته دولة الكويت لجمع التبرعات إلى قطاع غزة.

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بوقف فوري إطلاق النار في غزة، خلال حضوره مؤتمرًا لجمع التبرعات للقطاع في الكويت.

وقال غوتيريش الذي حل ضيفًا عبر الفيديو: "أكرر ندائي. دعوة العالم إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن وقف إطلاق النار سيكون مجرد بداية لعملية طويلة. "سيحتاج سكان غزة إلى مساعدات إنسانية أقوى وأعمق وشراكات تنمية طويلة الأجل للوقوف على أقدامهم وبناء حياتهم مرة أخرى".

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إسرائيل غزة أنطونيو غوتيريش تبرع الكويت وقف إطلاق النار