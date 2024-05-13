"كانوا يضحكون ويقفزون فوق أكياس الرز".. مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قافلة مساعدات كانت متجهة إلى غزة

بقلم: يورونيوز

هاجم مستوطنون إسرائيليون قافلة مساعدة إنسانية كانت تتجه إلى غزة عند حاجز ترقوميا غرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين.

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وقام المستوطنون بالعبث بالمساعدات الإنسانية وأفرغوا الصناديق من الشاحنة بينما قام آخرون بنهب طرود المساعدات وتدميرها ورمي المواد الغذائية على الأرض.

وانتشرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يعني فيه القطاع من أزمة حادة ونقص كبير في المواد الأساسية للحياة مع قلة دخول المساعدات بعد تكرار إسرائيل قطع المعابر إلى غزة.

وظهرت ناشطة إسرائيلية في مقطع فيديو قامت بتصويره، وقالت فيه باللغة العبرية: " لم أتخيل أبداً أنني سأرى هذا العدد الكبير من الناس يلقون الطعام المخصص للجياع على الأرض. منذ طفولتي وحتى اليوم، إذا سقطت قطعة خبز على الأرض، ألتقطها وأقبلها".

وظهر المستوطنون في مقطع الفيديو وهم يضحكون وبدت عليهم السعادة وهم يقومون بتفريغ الطرود من محتوياتها والقفز على أكياس الرز والسكر.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 360 ألف شخص فروا من رفح في جنوب غزة حيث لجأ نحو 1.4 مليون شخص. ويتدفق الناس ايضا على مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة حيث عادت القوات الاسرائيلية بعد انسحابها قبل أشهر قائلة ان حركة حماس الفلسطينية اعادت تنظيم صفوفها هناك.

وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 35 ألف شخص منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، معظمهم من النساء والأطفال.