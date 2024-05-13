Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

"كانوا يضحكون ويقفزون فوق أكياس الرز".. مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قافلة مساعدات كانت متجهة إلى غزة

مقطع مأخوذ من مقطع فيديو للمستوطنين اثناء الهجوم على الشاحنة
مقطع مأخوذ من مقطع فيديو للمستوطنين اثناء الهجوم على الشاحنة Copyright ZZEYE
Copyright ZZEYE
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

هاجم مستوطنون إسرائيليون قافلة مساعدة إنسانية كانت تتجه إلى غزة عند حاجز ترقوميا غرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين.

اعلان

وقام المستوطنون بالعبث بالمساعدات الإنسانية وأفرغوا الصناديق من الشاحنة بينما قام آخرون بنهب طرود المساعدات وتدميرها ورمي المواد الغذائية على الأرض.

وانتشرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يعني فيه القطاع من أزمة حادة ونقص كبير في المواد الأساسية للحياة مع قلة دخول المساعدات بعد تكرار إسرائيل قطع المعابر إلى غزة.

وظهرت ناشطة إسرائيلية في مقطع فيديو قامت بتصويره، وقالت فيه باللغة العبرية: " لم أتخيل أبداً أنني سأرى هذا العدد الكبير من الناس يلقون الطعام المخصص للجياع على الأرض. منذ طفولتي وحتى اليوم، إذا سقطت قطعة خبز على الأرض، ألتقطها وأقبلها".

وظهر المستوطنون في مقطع الفيديو وهم يضحكون وبدت عليهم السعادة وهم يقومون بتفريغ الطرود من محتوياتها والقفز على أكياس الرز والسكر.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 360 ألف شخص فروا من رفح في جنوب غزة حيث لجأ نحو 1.4 مليون شخص. ويتدفق الناس ايضا على مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة حيث عادت القوات الاسرائيلية بعد انسحابها قبل أشهر قائلة ان حركة حماس الفلسطينية اعادت تنظيم صفوفها هناك.

وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 35 ألف شخص منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، معظمهم من النساء والأطفال.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فلسطيني يروي مآسي الاحتجاز شهرين ونصف بسجون إسرائيل

ليبيا تلقي القبض على مسؤولين تورطوا في محاولة تهريب 26 طناً من الذهب

بالنار والرصاص الحي: قرية دوما في الضفة الغربية.. مسرح اشتباكات وهجمات متكررة من المستوطنين

الضفة الغربية غزة مستوطنة يهودية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المساعدات الإنسانية ـ إغاثة