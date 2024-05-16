Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

مقتل ضابط شرطة وإصابة 60 آخرين من عناصر الأمن في تواصل أعمال العنف في كاليدونيا الجديدة

دخان يتصاعد خلال الاحتجاجات في نوميا، كاليدونيا الجديدة
دخان يتصاعد خلال الاحتجاجات في نوميا، كاليدونيا الجديدة Copyright Nicolas Job/ The AP
Copyright Nicolas Job/ The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تتواصل أعمال العنف في كاليدونيا الجديدة لليوم الثالث على التوالي، بعد ساعات من فرض فرنسا حالة الطوارئ في هذا الإقليم الواقع في المحيط الهادئ.

اعلان

ذكرت السلطات الفرنسية في كاليدونيا الجديدة ووزارة الداخلية في باريس أن أربعة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، قتلوا في أعمال عنف، وأصيب ما لا يقل عن 60 من أفراد قوات الأمن واعتقل 214 شخصاً في اشتباكات الخميس مع الشرطة، بتهم تشمل الحرق العمد والنهب، وفقاً لمسؤول فرنسي رفيع المستوى.

وعززت السلطات صلاحيات قوات الأمن لقمع الاضطرابات الدامية في الأرخبيل، حيث يسعى قسم من السكان منذ فترة طويلة إلى الاستقلال عن فرنسا. 

وجاءت الاضطرابات بعد احتجاجات في وقت سابق من هذا الأسبوع، ضد إصلاحات التصويت التي دفعت بها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تحولت إلى احتجاجات دامية.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين في جامعة كاليفورنيا

تغطية مستمرة| الحرب في غزة تتصدر جدول أعمال القمة العربية وإسرائيل تدفع بقوات إضافية إلى رفح

طائرات مسيّرة لإيصال البريد إلى مرتفعات فيركور في فرنسا

باريس فرنسا كاليدونيا الجديدة أعمال شغب