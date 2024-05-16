زيلينسكي يلتقي بكبار القادة العسكريين في خاركيف

بقلم: يورونيوز

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعاً مع كبار القادة العسكريين في خاركيف يوم الخميس وسط الهجوم الروسي.

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وقال زيلينسكي: "اعتبارًا من اليوم، أصبح الوضع في منطقة خاركيف تحت السيطرة بشكل عام، ألحق جنودنا خسائر كبيرة بالمحتل؛ ومع ذلك، لا يزال الاتجاه صعبًا للغاية ونقوم بتعزيز وحداتنا".

وشكر زيلينسكي مقاتلي الوحدة الهجومية 92، التي تصدت للهجوم الروسي في خاركيف.

في غضون ذلك، قال وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، إن القوات الروسية تعتقل مدنيين وتنفذ عمليات إعدام في الأجزاء الشمالية من فوفشانسك.

وبحسب كليمينكو، فأن الجيش الروسي قتل أحد المدنيين أثناء محاولته الهروب من قبضتهم.

وقال كليمينكو على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "حتى الآن، وفقًا لمعلومات العمليات، لم يسمح الجيش الروسي، الذي كان يحاول الحصول على موطئ قدم في المدينة، للسكان المحليين بالإخلاء: بدأ يختطف الناس وتجميعهم في الأقبية".

وأضاف الوزير أن الشرطة الوطنية تواصل إجلاء السكان المدنيين من المنطقة "على الرغم من الاشتباكات العنيفة".