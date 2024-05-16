Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

زيلينسكي يلتقي بكبار القادة العسكريين في خاركيف

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة عسكرية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة عسكرية Copyright Efrem Lukatsky/ The AP
Copyright Efrem Lukatsky/ The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعاً مع كبار القادة العسكريين في خاركيف يوم الخميس وسط الهجوم الروسي.

اعلان

وقال زيلينسكي: "اعتبارًا من اليوم، أصبح الوضع في منطقة خاركيف تحت السيطرة بشكل عام، ألحق جنودنا خسائر كبيرة بالمحتل؛ ومع ذلك، لا يزال الاتجاه صعبًا للغاية ونقوم بتعزيز وحداتنا".

وشكر زيلينسكي مقاتلي الوحدة الهجومية 92، التي تصدت للهجوم الروسي في خاركيف.

في غضون ذلك، قال وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، إن القوات الروسية تعتقل مدنيين وتنفذ عمليات إعدام في الأجزاء الشمالية من فوفشانسك.

وبحسب كليمينكو، فأن الجيش الروسي قتل أحد المدنيين أثناء محاولته الهروب من قبضتهم.

وقال كليمينكو على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "حتى الآن، وفقًا لمعلومات العمليات، لم يسمح الجيش الروسي، الذي كان يحاول الحصول على موطئ قدم في المدينة، للسكان المحليين بالإخلاء: بدأ يختطف الناس وتجميعهم في الأقبية".

وأضاف الوزير أن الشرطة الوطنية تواصل إجلاء السكان المدنيين من المنطقة "على الرغم من الاشتباكات العنيفة".

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل ضابط شرطة وإصابة 60 آخرين من عناصر الأمن في تواصل أعمال العنف في كاليدونيا الجديدة

حالة غير طبيعية لنفوق النمور في حديقة للحياة البرية شرق الصين

شراكة "بلا حدود": روسيا والصين تؤكدان على تعميق العلاقات خلال زيارة بوتين إلى بكين

فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا