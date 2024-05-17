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شاهد: عاصمة تشيلي تشهد أشد موجة برد منذ 70 عاماً ودرجات الحرارة تقترب من الصفر

موجة برد غير مسبوقة تشهدها تشيلي
موجة برد غير مسبوقة تشهدها تشيلي Copyright Esteban Felix/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Esteban Felix/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  Adel Dellal
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لأول مرة منذ أكثر من 70 عامًا ... التشيليون يعانون من البرد الشديد وتدني درجات الحرارة في مايو-أيار

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تشهد العاصمة التشيلية سانتياغو، درجات حرارة متدنية تقترب من الصفر، وقد أشار المختصون إلى أنّ مستوى الانخفاض في درجات الحرارة الذي تشهده العاصمة، أمر نادر، إذ يعدّ شهر مايو/ أيار لهذه السنة، الأكثر برودة خلال السبعين عامًا الماضية.

وخلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، تحدث مكتب الأرصاد الجوية التشيلي عن أكثر الصباحات برودة خلال العام، حيث بلغت درجة الحرارة  ثلاث درجات مئوية تحت الصفر.

 وفي هذا الشأن قال راؤول كورديرو، عالم المناخ في جامعة سانتياغو: "موجات الهواء البارد من خطوط العرض القطبية الجنوبية التي تخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر تحدث اعتبارًا من شهر يونيو/تموز فصاعدًا، ولا تحدث كثيرًا في شهر مايو-أيار".

وحطمت درجات الحرارة المنخفضة الأربعاء الرقم القياسي لأطول موجة برد في شهر مايو-أيار في سانتياغو، وكانت درجات الحرارة الأدنى منذ خمسينيات القرن الماضي.

باتريشيا راميريز، التي تسكن سانتياغو قالت: "نعم، الجو أكثر برودةهذا العام، وقد بدأ البرد مبكراً".

وقد حذرت السلطات التشيلية من احتمال هطول أمطار ثلجية وعواصف رعدية وهبوب رياح في جميع أنحاء البلاد. وكإجراء احترازي، تقوم الحماية المدنية بتجهيز ملاجئ للأشخاص الذين يعانون من التشرد.

المصادر الإضافية • أ ب

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