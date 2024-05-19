Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

فيديو: طلاب جامعة كيمبردج نذروا لغزة صوما وتجاهلوا بصمت مطبق وزيرة الداخلية السابقة المؤيدة لإسرائيل

صورة أرشيف: رئيس الحكومة البريطاني سوناك مع وزير الداخلية برافرمان 12/10/2023
صورة أرشيف: رئيس الحكومة البريطاني سوناك مع وزير الداخلية برافرمان 12/10/2023 Copyright James Manning/WPA Rota
Copyright James Manning/WPA Rota
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

ونظمت “جي بي نيوز” في مساء اليوم ذاته حلقة حوارية بين برافرمان والطالبة فيونا لالي التي أفحمت وفندت مزاعم وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، ولقنتها والقناة درسا كشف تنحيازهما الواضح لإسرائيل وأفعالها

اعلان

بصمت مطبق وتجاهل عام استقبل معتصمون مناصرون لغزة في مخيم احتجاج طلابي بجامعة كيمبردج العريقة في بريطانيا وزيرة الداخلية السابقة المؤيدة لإسرائيل بشكل كبير سويلا  برايفرمان التي أقيلت من منصبها في نوفمبر بعد اتهامها شرطة لندن بالانحياز. حاولت الوزيرة السابقة وعضو حزب المحافظين استفزاز الطلبة للحديث معهم، وسألتهم باستهزاء.. لماذا تغطون وجوهكم؟ لماذا تكممون أفواهكم؟ هل هو بسبب كوفيد؟، كن الوزيرة المتبخترة لم تحصل على مرادها، وقوبلت بصمت عارم حتى من مسن بريطاني يهودي كان من بين المحتجين، ورفع لافتة كتب عليها انا ضد الابادة في غزة، وسالته ما هي رسالتك إلى حماس؟ فظل الرجل جالسا صامتا ولم يعرها أي انتباه.

وفي فيديو آخر تقول إحدى الطالبة فيونا لالي للوزيرة السابقة التي تؤيد بشكل أعمى إسرائيل، "إن احتجاجاتنا أثبتت نجاعتها وأجبرناك على الاستقالة، وسنفعل كل ما بوسعنا لإجبار وزراء حزب المحافظين وغيرهم من الاحزاب الأخرى من المؤيدين للإبادة في غزة على الاستقالة.

ونظمت “جي بي نيوز” في مساء اليوم ذاته حلقة حوارية بين برافرمان والطالبة فيونا لالي التي أفحمت وفندت مزاعم وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، ولقنتها والقناة درسا كشف تنحيازهما الواضح لإسرائيل وأفعالها

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: أحد أكثر المطارات ازدحاما وأحدثها في البرازيل يغرق تحت مياه الفيضانات

بيني غانتس يلوّح بالاستقالة من حكومة الحرب في حال عدم تبني خطة جديدة

الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة البريطانية لندن وبامبلونا بإسبانيا

حركة مقاطعة إسرائيل إسرائيل حركة حماس غزة ريشي سوناك بريطانيا