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شاهد: في وسط طهران ... بكاء ونواح على وفاة الرئيس الإيراني

إيرانيون في حداد لوفاة رئيسيهم في طهران، إيران
إيرانيون في حداد لوفاة رئيسيهم في طهران، إيران Copyright Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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تجمع مئات الأشخاص في وسط طهران، الاثنين، حدادا على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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وتم العثور على جثتي رئيسي ووزير خارجية إيران الاثنين، بعد ساعات من تحطم مروحيتهما وسط الضباب في أذربيجان شمال غربي إيران.

وعيّن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، نائب رئيس غير معروف كرئيس مؤقت.

ووفقًا للمادة 131 من الدستور الإيراني الصادر عام 1989، يتولى النائب الأول للرئيس مهامه ويصبح هو المسؤول عن تنظيم انتخابات رئاسية خلال 50 يومًا، في حالة وفاة، غياب أو مرض أصاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد حصوله على موافقة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

المصادر الإضافية • أ ب

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