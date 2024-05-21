تمر بأربع مدن.. مراسم تشييع الرئيس الإيراني ومرافقيه تبدأ الثلاثاء وتنتهي بالدفن يوم الخميس

بقلم: يورونيوز

تبدأ اليوم الثلاثاء مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه من مدينة تبريز الواقعة في شمال غرب إيران، حيث لقوا حتفهم إثر حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم الأحد في منطقة جبلية وعرة.

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وبحسب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية محسن منصوري، فإن مراسم تشييع ضحايا الطائرة ستقام بمدن تبريز (مركز محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب)، وقم حيث من المقرر أن تمر الجنازة بمرقد "السيدة المعصومة" عند الساعة الرابعة عصر الثلاثاء (جنوب العاصمة طهران) وصولا إلى العاصمة طهران حيث سيؤدي المرشد الأعلى علي خامنئي الصلاة على الجثامين ليل الثلاثاء.

وستجوب الجنازة بيرجند (بمحافظة خراسان الجنوبية، جنوب شرق) ومشهد (بمحافظة خراسان الرضوية، شرق إيران).

وسيوارى الرئيس إبراهيم رئيسي الثرى مساء الخميس في مسقط رأسه مدينة مشهد حيث مرقد الإمام علي الرضا، ثامن الأئمة لدى الشيعة.

وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أعلنت الحداد خمسة أيام في كافة أنحاء البلاد على ضحايا الطائرة.

وأعلن منصوري، أنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء، وإلغاء امتحانات نهاية السنة المدرسية بدءا من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع الجاري إلى أن يتم تحديد موعد آخر في وقت لاحق.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تم عرض جثامين الرئيس الإيراني الراحل ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، على الطب الشرعي.

وبعد عمليات بحث مكثفة، عثرت فرق الإنقاذ في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين على حطام متفحم للطائرة المروحية التي سقطت الأحد.

وكانت الطائرة في طريقها إلى تبريز عندما تعرضت لحادث "هبوط صعب"، بعد مشاركة الوفد الإيراني في مراسم تدشين سدّ عند الحدود مع أذربيجان حضره الرئيس الإيراني ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.