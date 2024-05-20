جوليان أسانج يحصل على حق استئناف قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة

بقلم: يورونيوز

قضت محكمة بريطانية الاثنين، بحق استئناف قرار تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة بتهم التجسس.

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وقال القاضيان فيكتوريا شارب وجيريمي جونسون إن أسانج لديه أسباب كافية للطعن في أمر التسليم الذي أصدرته الحكومة البريطانية، لأن الضمانات الأميركية غير كافية، مما يعني استمرار القضية لمدة أطول.

وقال محامي أسانج إن مؤسس ويكيليكس لم يكن موجودًا في المحكمة لسماع الحكم لأسباب صحية.

ووُجهت لأسانج البالغ من العمر 52 عاما 17 تهمة تجسس، إضافة إلى تهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر بسبب نشر موقعه مجموعة من الوثائق الأمريكية السرية قبل 15 عاما تقريبًا.

ونشر موقع ويكيليكس مئات آلاف الوثائق العسكرية الأمريكية التي تعلقت بحربي أفغانستان والعراق.

وأُلقي القبض على جوليان أسانج أول مرة في بريطانيا عام 2010.

وخضع أسانج للإقامة الجبرية في سفارة الإكوادور في لندن لمدة سبعة أعوام، ثم تم اعتقاله عام 2019 في سجن مشدد الحراسة.