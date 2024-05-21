مقتل 16 سيدة وفتاة على الأقل بعد سقوط حافلة كانت تقلهم للعمل في نهر النيل

بقلم: يورونيوز

لقيت 16 سيدة وفتاة مصرعهن بعد انقلاب حافلة سقطت في نهر النيل غربي القاهرة، صباح الثلاثاء.

اعلان

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان نشرته عن الحادث مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات.

وحصل الحادث إثر انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بالنيل بالجيزة، حسب وزارة الصحة والسكان المصرية.

وقالت صحيفة الأهرام الرسمية إن الحافلة كانت تضم نساء في طريقهن للعمل.

وأكد محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه تم انتشال الحافلة من النيل وأن جهود الإنقاذ ما زالت جارية.

وتعد حوادث العبارات والسكك الحديدية والطرق شائعة في مصر، ويرجع ذلك إلى سوء الصيانة وغياب قوانين ولوائح القيادة.\