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مقتل 16 سيدة وفتاة على الأقل بعد سقوط حافلة كانت تقلهم للعمل في نهر النيل

حافلة مغمورة جزئيا في نهر النيل بعد حادث في بني سويف، مصر
حافلة مغمورة جزئيا في نهر النيل بعد حادث في بني سويف، مصر Copyright Anonymous/AP2011
Copyright Anonymous/AP2011
بقلم:  يورونيوز
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لقيت 16 سيدة وفتاة مصرعهن بعد انقلاب حافلة سقطت في نهر النيل غربي القاهرة، صباح الثلاثاء.

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وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان نشرته عن الحادث مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات.

وحصل الحادث إثر انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بالنيل بالجيزة، حسب وزارة الصحة والسكان المصرية.

وقالت صحيفة الأهرام الرسمية إن الحافلة كانت تضم نساء في طريقهن للعمل.

وأكد محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه تم انتشال الحافلة من النيل وأن جهود الإنقاذ ما زالت جارية.

وتعد حوادث العبارات والسكك الحديدية والطرق شائعة في مصر، ويرجع ذلك إلى سوء الصيانة وغياب قوانين ولوائح القيادة.\

وزير الصحة يتابع حادث انقلاب سيارة ميكروباص من اعلى معدية أبو غالب بالنيل بالجيزة الصحة: تمركز 8 سيارات إسعاف في موقع...

Posted by ‎وزارة الصحة والسكان المصرية‎ on Tuesday, May 21, 2024

المصادر الإضافية • أ ب

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