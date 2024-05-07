مقتل رجل أعمال إسرائيلي في الإسكندرية شمال مصر.. ماذا نعرف حتى الآن؟

بقلم: يورونيوز

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تحقق في قضية مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر الثلاثاء في الإسكندرية شمال مصر.

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ووفقا للصحيفة كيبر هو صاحب شركة لتصدير الخضار والفواكه ويعمل في مصر منذ أكثر من 9 سنوات.

هذا وذكرت مصادر أمنية مصرية، أن كيبر الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، قتل في منطقة سموحة بالإسكندرية.

وتبنت مجموعة مصرية باسم "طلائع التحرير"مجموعة الشهيد محمد صلاح عملية قتل رجل الأعمال الإسرائيلي اليوم في الإسكندرية بمصر، عبر بيان نشرته على منصة "إكس".

وقالت المجموعة: "هذه فقط بداية رد فعل الأحرار من الشعب المصري عندما وجدوا قيادتهم وجيشهم يتعاون مع الإسرائيليين".

قُتل سائحان إسرائيليان في الإسكندرية شمالي مصر في العام الماضي. وأضحت تقارير صحفية في ذلك الوقت، أن "شرطيا أطلق النار من سلاحه على نحو عشوائي خلال تواجد فوج إسرائيلي سياحي في منطقة عمود الصواري، في الإسكندرية".