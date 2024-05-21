أوروبا منقسمة بشأن سعي الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه وقادة من حماس

أنقسمت ردود الأفعال الدولية حول طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس - يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية.

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وبينما شجبت واشنطن القرار، حيث وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"الأمر الشائن"، أختلفت ردود أفعال دول الاتحاد الأوروبي، ففي الوقت الذي دعمتا فيه فرنسا وبلجيكا محكمة الجنايات، قالت ألمانيا إن القرار يعطي "انطباعًا خاطئًا بمساواة بين الطرفين". بينما اعتبرت إيطاليا الأمر "غير مقبول".

أبرز ردود الأفعال

بلجيكا

قالت وزارة الخارجية البلجيكية إن طلب المدعي العام يعتبر "خطوة مهمة"، وأكدت الوزارة على دعم المحكمة.

وكتبت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، على منصة إكس: " يعد طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار أوامر اعتقال ضد كل من حماس والقادة الإسرائيليين خطوة مهمة في التحقيق في الوضع في فلسطين".

كما أكدت على ظرورة: "محاكمة مرتكبي الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن شخصياتهم".

فرنسا

أعلنت فرنسا عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنها "تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".

كما أكد البيان على أن باريس أدانت "المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس".

وفيما يتعلق بإسرائيل قال بيان الخارجية: "إن الأمر متروك للمحكمة للبت في إصدار مذكرات الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام لدعم اتهاماته، مع مراعاة مبدأ التكامل والفعل".

وأكدت باريس على أنها تحذر منذ عدة أشهر "من ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، ولا سيما من الطبيعة غير المقبولة للخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ".

إيطاليا

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، المقارنة بين إسرائيل وحركة حماس "غير مقبولة".

وقال تاياني في تصريحات تلفزيونية: "يبدو الأمر بالنسبة لي غريبًا حقًا، فمن غير المقبول مقارنة حكومة منتخبة بشكل شرعي من قبل الشعب في دولة ديمقراطية، مع منظمة إرهابية هي السبب بكل ما يحصل في الشرق الأوسط".

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ألمانيا

من جانبها قالت ألمانيا إنها تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها كأي محكمة دولية أخرى، لكن بيان الخارجية الألمانية قال إن قرار المدعي العام يعطي "انطباعا خاطئا بمساواة" بين الطرفين. وجاء في البيان أن "من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه في مواجهة هذا الأمر"

وأضاف بيان الخارجية الألمانية، "لا زالت حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف تفوق الوصف وتهاجم إسرائيل بصواريخ وتستخدم سكان غزة المدنيين دروعا بشرية".