Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

الرئاسة السورية: إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم

أسماء الأسد - زوجة الرئيس السوري
أسماء الأسد - زوجة الرئيس السوري Copyright Hassan Ammar/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Copyright Hassan Ammar/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

الرئاسة السورية: إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم

اعلان

أعلنت الرئاسة السورية عن تشخيص إصابة أسماء الأسد بمرض سرطان الدم (لوكيميا).

وأفاد بيان للرئاسة أن زوجة الرئيس السوري، "ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد المناسب".

وظهرت بحسب البيان أعراض وعلامات سريرية على  أجريت للأسد على إثرها فحوصات واختبارات طبية، وتم تشخيص إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).

وتم الإعلان عن شفاء أسماء الأسد من مرض خبيث في الثدي عام 2019، أصيبت به عام 2018.

وقالت في مقابلة تلفزيونية في حينها: "رحلتي انتهت كل ألمها وتعبها سلبياتها وحتى إيجابياتها. الحمد لله أنا خلصت. أنا انتصرت على السرطان بالكامل".

المصادر الإضافية • وكالات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

القاضي اليوناني يرفض الدعوى المرفوعة ضد 9 مصريين بتهمة التسبب في مقتل مئات المهاجرين غرقا

تمر بأربع مدن.. مراسم تشييع الرئيس الإيراني ومرافقيه تبدأ الثلاثاء وتنتهي بالدفن يوم الخميس

شاهد: نيوزيلندا وأستراليا تجليان رعاياهما من كاليدونيا الجديدة

سرطان الثدي بشار الأسد سوريا سرطان دمشق