بقلم: يورونيوز

الرئاسة السورية: إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم

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أعلنت الرئاسة السورية عن تشخيص إصابة أسماء الأسد بمرض سرطان الدم (لوكيميا).

وأفاد بيان للرئاسة أن زوجة الرئيس السوري، "ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد المناسب".

وظهرت بحسب البيان أعراض وعلامات سريرية على أجريت للأسد على إثرها فحوصات واختبارات طبية، وتم تشخيص إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).

وتم الإعلان عن شفاء أسماء الأسد من مرض خبيث في الثدي عام 2019، أصيبت به عام 2018.

وقالت في مقابلة تلفزيونية في حينها: "رحلتي انتهت كل ألمها وتعبها سلبياتها وحتى إيجابياتها. الحمد لله أنا خلصت. أنا انتصرت على السرطان بالكامل".