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شاهد: فلسطينيون يشيعون المدرّس علام جرادات الذي قُتل برصاص إسرائيلي في جنين

تشييع المدرس الفلسطيني علام جرادات في جنين
تشييع المدرس الفلسطيني علام جرادات في جنين Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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كانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله قد أعلنت في وقت سابق، مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 9 أشخاص برصاص إسرائيلي، بينهم إصابتان خطيرتان.

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شارك مئات الفلسطينيين، الثلاثاء، في تشييع المدرس الفلسطيني علام جرادات الذي قتل خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقُتل جرادات وهو في طريقه إلى العمل حسب شقيقه طارق.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله قد أعلنت في وقت سابق، مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 9 أشخاص برصاص إسرائيلي، بينهم إصابتان خطيرتان.

وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته بدأت ما وصفه "بعملية لمكافحة الإرهاب في جنين".

ومن بين القتلى أيضًا اختصاصي الجراحة في المركز الطبي أسيد كمال جبارين، حسب ما أفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام أبو بكر.

وقال أبو بكر إن جبارين قُتل وهو في طريقه إلى العمل.

وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين، أن "مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية بعد اكتشاف قوة خاصة عند أطراف المخيم". 

ومنذ بداية الحرب، قُتل ما يقرب من 500 فلسطيني بنيران إسرائيلية، حسب وزارة الصحة الفلسطيني.

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