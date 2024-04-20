الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 10 فلسطنيين في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، السبت إن "عناصره قتلوا 10 فلسطينيين خلال العملية المستمرة منذ أكثر من 40 ساعة في مخيم نور شمس".

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لليوم الثالث على التوالي، تواصل القوات الإسرائيلية حصار مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، السبت إن "عناصره قتلوا 10 فلسطينيين خلال العملية المستمرة منذ أكثر من 40 ساعة في مخيم نور شمس".

وأضاف أن 9 جنود إسرائيليين أصيبوا أيضا منذ بدء العملية، التي تخللها عمليات اقتحام واعتقالات واسعة ومواجهات مع المقاتلين الفلسطينيين.

هذا وخلفت العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي، دمارا واسعا في المكان طال المنازل والبنية التحتية، وقطع للطرق.

ووصلت صباح السبت تعزيزات عسكرية إسرائيلية جديدة للمخيم. وشوهدت ثلاث طائرات مسيرة على الأقل تحلق فوق سماء المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول 11 إصابة إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، منها 7 إصابات بالرصاص الحي، و4 جراء الاعتداء عليهم بالضرب من قبل الجنود الإسرائيليين.

وذكر شهود عيان من داخل المخيم، أن الجيش الإسرائيلي يحتجز جثامين خمسة شبان ويمنع طواقم الاسعاف من الوصول إليهم.

وأكدت وشوهدت ثلاث طائرات مسيرة على الأقل تحلق فوق سماء المخيم، فيما احتشدت المركبات العسكرية الإسرائيلية . من بينهم قائد قالت إنه قائد عسكري محلي.

وقالت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها يتصدون لقوات الجيش الإسرائيلي التي تتقدم في المخيم، وأنها تخوض اشتباكات بالأسلحة الثقيلة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية عن حزمة عقوبات جديدة بحق كيانات ومستوطنين متطرفين بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق فلسطينيين في القدس والضفة الغربية مما يسبب "انتهاك خطير لحقوق الفلسطينيين".

ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيين، إنه منذ تنفيذ حركة حماس هجومها في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، قُتل أكثر من 460 فلسطينيًا بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية.