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فيديو: مقتل 10 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على وسط قطاع غزة

استشهد عشرة أشخاص، بينهم أربع نساء وأربعة أطفال اليوم الاربعاء، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مخزنًا محاطًا بخيام للنازحين في بلدة الزوايدة وسط القطا
استشهد عشرة أشخاص، بينهم أربع نساء وأربعة أطفال اليوم الاربعاء، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مخزنًا محاطًا بخيام للنازحين في بلدة الزوايدة وسط القطا Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورنيوز مع اب
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قُتل عشرة أشخاص، بينهم أربع نساء وأربعة أطفال اليوم الاربعاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مخزنًا محاطًا بخيام للنازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

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وتم نقل الضحايا إلى مستشفى دير البلح من بينهم امرأة حامل قُتلت مع جنينها حسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس. 

فيما أظهرت سجلات المستشفى أن جميع القتلى كانوا من النازحين.

وفي شمال قطاع غزة، قال الدفاع المدني اليوم الأربعاء إن المسعفين انتشلوا جثث أربعة أشخاص قتلوا في غارة جوية أصابت منزلاً في في قرية الفالوجة.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في قطاع غزة أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى تهجير 900 ألف فلسطيني، أي 40% من سكان قطاع غزة، خلال الأسبوعين الماضيين.

وعلى وقع قصف إسرائيلي متواصل على أنحاء القطاع، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الشهداء من الأطفال تجاوز 15 ألفا منذ بداية الحرب.

يذكر أن شرارة الحرب اندلعت إثر هجوم حركة حماس على مناطق محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على هذا الهجوم، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية والبرية منذ 27 أكتوبر، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص وجرح نحو 80 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.

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