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مباشر. الحرب في غزة في يومها الـ228| معارك محتدمة في غزة وعمليات عسكرية إسرائيلية مكثفة شرقي رفح

نازحون فلسطينيون على الشاطئ في خان يونس
نازحون فلسطينيون على الشاطئ في خان يونس Copyright Saher Alghorra/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Saher Alghorra/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت واشنطن أن واجب إسرائيل هو توسيع هجومها في رفح "وتفكيك حماس وإعادة الرهائن"

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قتل 13 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق من القطاع مساء الاثنين، واستهدفت أغلب الغارات منازل لسكان في بيت لاهيا وجباليا وشرق مدينة غزة.

وفي اليوم الـ228 من الحرب الإسرائيلية في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة عسكريين بجروح خطيرة، في الوقت الذي كثف فيه من عملياته في شرقي مدينة رفح وبعض مناطق القطاع الأخرى.

ولا يزال إعلان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية سعيه إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت و3 من قادة حماس، يلقي بظلاله على المشهد السياسي على الصعيد المحلي الإسرائيلي وكذلك ردود الفعل الدولية التي انقسمت بين مؤيدة ومعارضة.

أحداث اليوم السابق

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