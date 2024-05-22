الوكالة الأمريكية للتنمية: غزة تحتاج إلى 600 شاحنة مساعدات يومياً

بقلم: يورونيوز

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن قطاع غزة يحتاج إلى 600 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمساعدات الأخرى بشكل يومي للحد من المجاعة ومعالجة الأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا.

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ولن يتمكن الرصيف الأمريكي العائم الجديد الذي أنشئ على ساحل غزة من تقديم سوى ربع هذه الكمية، هذا إذا استخدم طاقته بالكامل.

بلغت كلفة بناء الرصيف 320 مليون دولار بهدف إدخال المساعدات إلى القطاع عن طريق البحر، بعد ما أعاقت إسرائيل دخولها عن طريق المنافذ البرية.

ويقول مسؤولون دوليون إن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يكافحون من أجل العثور على الطعام، وأن 1.1 مليون يواجهون مستويات كارثية من نقص الغذاء.

ومنذ دخول الرصيف إلى الخدمة الأسبوع الماضي تمكن من إدخال 41 شاحنة مساعدات فقط إلى غزة حسب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبسبب الفوضى التي حدثت مع دخول المساعدات وتسابق سكان غزة للحصول على الطعام توقفت جهود إيصال المساعدات لمدة يومين على الأقل، منذ يوم السبت عندما قتل فلسطيني بالرصاص قرب مكان انطلاق الشاحنات عند الرصيف الأمريكي.

تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يقول فيه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن تدفق المساعدات والوقود إلى القطاع انخفض إلى أدنى مستوى له منذ الأشهر الأولى من الحرب في غزة، عندما أوقفت إسرائيل تدفق المساعدات الغذائية والدواء والمياه والكهرباء إلى غزة.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "يجب بذل المزيد من الجهود لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة الواسعة النطاق للمدنيين الفلسطينيين". وتحذر الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أن انخفاض دخول المساعدات إلى غزة قد وضع عمليات الإغاثة هناك على حافة الانهيار.

وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المساعدة على تنسيق توزيع المساعدات عبر الرصيف، والعمل مع برنامج الأغذية العالمي والمجموعات الإنسانية الخاصة.

وقالت الوكالة إنه حتى يوم الثلاثاء، قامت 93 شاحنة بتفريغ ما يقرب من 700 طن متري من المساعدات في الرصيف الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا تزال إسرائيل تقوم بتفتيش البضائع وتحميل السفن في قبرص، مركز العملية الأمريكية.

وكانت نحو 500 شاحنة تدخل إلى قطاع غزة قبل الحرب، وهو الحد الأدنى الذي يحتاجه القطاع.