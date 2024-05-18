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شاهد: صور جوية للرصيف العائم على سواحل غزة مع بدء دخول شاحنات المساعدات الانسانية

الرصيف البحري الذي شيده الجيش الأمريكي على سواحل غزة
الرصيف البحري الذي شيده الجيش الأمريكي على سواحل غزة Copyright U.S. Central Command via AP
Copyright U.S. Central Command via AP
بقلم:  يورونيوز
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انتهت القوات الأمريكية من تركيب الرصيف العائم يوم الخميس وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن أول دفعة مساعدات عبرت إلى غزة في الساعة التاسعة صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة

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نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية مساء الجمعة لقطات مصورة وصفت بأنها تظهر وصول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر الرصيف العائم الذي شيده الجيش الأميركي.

وقال الجيش الإسرائيلي في الوصف المصاحب للفيديو، إن هذا هو أول دخول للمساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم إدخال أكثر من 310 منصات التحميل النقالة حتى الآن.

وكان منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي قد أكد في وقت سابق من يوم الجمعة أن أولى شاحنات المساعدات التي تحمل المساعدات الإنسانية قد نزلت إلى غزة مباشرة من الرصيف المؤقت الذي أقامه الجيش الأمريكي.

جانب من أعمال الجيش الإسرائيلي للرصيف العائم على سواحل غزة
جانب من أعمال الجيش الإسرائيلي للرصيف العائم على سواحل غزة@idfonline

وأوضح أنه تم تفريغ أكثر من 30 منصة نقالة من المساعدات في اليوم الأول من العملية يوم الجمعة مع توقع زيادة العدد في المستقبل القريب. وقال كيربي إن الشاحنات التي تحمل منصات المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة قد تم إنزالها دون وقوع حوادث.

وأكد أنه من المتوقع تقديم نحو 170 طنا متريا من القوالب الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية والأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى ما يقرب من 90 طنا متريا من الأغطية البلاستيكية وعلب المياه ومستلزمات النظافة الصحية التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

جرافات إسرائيلية تعمل في بحر غزة
جرافات إسرائيلية تعمل في بحر غزة@idfonline

كانت القيادة المركيزة الأمريكية انتهت من تركيب الرصيف العائم يوم الخميس، وقالت إن أول دفعة مساعدات عبرت إلى غزة في الساعة التاسعة صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة.

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