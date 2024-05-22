فيديو: روسيا تستخدم أسلحة نووية تكتيكية في تدريبات تجريها قرب حدود أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 6 مايو/ أيار، عن الاستعداد لإجراء تدريبات عسكرية تضم قنابل نووية تكتيكية

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أعلنت روسيا أنها بدأت يوم الثلاثاء، مناورات عسكرية تستخدم فيها أسلحة نووية تكتيكية قرب الحدود الأوكرانية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت روسيا عن التدريبات التي تستخدم فيها ولأول مرة أسلحة نووية تكتيكية، ردًا على "استفزازات غربية"، وفي تحذير واضح لمسؤولين غربيين صرحوا بإمكانية دفع قوات من بلادهم للقتال إلى جانب أوكرانيا ضد الجيش الروسي.

وتجري القوات الروسية بانتظام تدريبات على الأسلحة النووية الاستراتيجية، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن تدريبات تستخدم فيها أسلحة نووية تكتيكية.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، بيانًا أفاد إن المرحلة الأولى من التدريبات الجديدة تتضمن "تدريبًا عمليًا على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية"، بما في ذلك صواريخ كينجال وإسكندر ذات القدرة النووية.

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو للتدريبات التي استخدمت فيها صواريخ وطائرات.

وتجري المناورات في المنطقة العسكرية الجنوبية على حدود أوكرانيا، التي تتكون من مناطق روسية في الجنوب، وشبه جزيرة القرم، التي تم ضمها بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014؛ وأربع مناطق أوكرانية احتلتها روسيا بشكل جزئي في عام 2022.

تشمل الأسلحة النووية التكتيكية القنابل الجوية والرؤوس الحربية للصواريخ قصيرة المدى وذخائر المدفعية وهي مخصصة للاستخدام في ساحة المعركة.

وهي أقل قوة من الأسلحة الاستراتيجية – الرؤوس الحربية الضخمة التي تسلح الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وتهدف إلى محو مدن بأكملها.