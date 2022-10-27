شاهد: القوات الروسية تجري "تدريبات تكتيكية" في العاصمة موسكو

عبر رتل من المدرعات الروسية شوارع العاصمة موسكو ليلا، في إطار تدريبات عسكرية كان مخططا لها في 26 من تشرين الأول-أوكتوبر.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن جهاز الأمن الفدرالي سيجري "تدريبات تكتيكية خاصة"، على أراضي مجلس القرار والمجلس الفدرالي ومجلس الدوما ومجمع مباني الإدارة الرئاسية، خلال الفترة الممتدة من 25 تشرين الأول إلى غاية 27 من الشهر نفسه.

ولم يعرف الغرض أو الهدف من هذه التدريبات، أو ما تعنيه "بالتكتيكية"، بينما أفادت تعليقات لمستخدمي الإنترنت، مؤيدين لأوكرانيا، أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي بدأ تدريبات لمحاكات التعامل مع محاولة انقلابية قد تحدث في موسكو، وما يرافقها من عملية إجلاء لأعضاء الحكومة وسط العاصمة الروسية.