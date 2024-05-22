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شاهد: "عشر ثوان من الرعب الحقيقي".. هكذا تصف امرأة من أيوا لحظة تدمير إعصار لمنزلها

إعصار ضرب بلدة غرينفيلد في ولاية أيوا-الولايات المتحدة
إعصار ضرب بلدة غرينفيلد في ولاية أيوا-الولايات المتحدة Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تواصل السلطات في ولاية أيوا جهود البحث والإنقاذ، بعد أن ضرب إعصار مميت الولاية الأمريكية، مما أدى إلى تدمير بلدة غرينفيلد ومصرع عدد من الأشخاص لا زال مجهولًا.

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وقالت كيمبرلي إرغيش، 33 عاماً، إنها عندما انطلقت صفارة الإنذار، جمعت أطفالها الأربعة وهرعت إلى القبو.

وأضافت: "عشنا 10 ثوانٍ من الرعب الحقيقي. شعرت كما لو أنها استمرت مدى الحياة".

وجاءت العواصف بعد موجة من الأمطار الغزيرة والأعاصير التي اجتاحت معظم مناطق الجزء الأوسط من الولايات المتحدة.

ونقبت إرغيش وزوجها، الأربعاء، في حطام منزلهما، بحثًا عن صور عائلية وأشياء أخرى يمكن إنقاذها، لكن لم يبق منها شيء.

وقالت: "لقد فقدنا معظمها، لم يعد بإمكاننا إنقاذها. لكننا سنستعيد كل ما في وسعنا استعادته".

وتعيش إرغيش وعائلتها في غرينفيلد منذ ثماني سنوات، لكنها غير متأكدة مما سيحدث بعد ذلك.

وقال مكتب عمدة مقاطعة آدامز، على بعد حوالي 25 ميلًا جنوب غرب غرينفيلد، إن امرأة توفيت، الثلاثاء، بعد أن دفعت الرياح السيارة التي كانت تقودها عن مسارها، أثناء العواصف بالقرب من كورنينغ بولاية أيوا.

المصادر الإضافية • أ ب

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