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شاهد: خلال أسبوع.. حريق ثان يلتهم منشأة نوفو نورديسك في الدنمارك وفرق الإطفاء تكافح النيران

حريق يلتهم منشأة تابعة لشركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك
حريق يلتهم منشأة تابعة لشركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك Copyright يوروفيجن
Copyright يوروفيجن
بقلم:  يورونيوز
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اندلع حريق الأربعاء في منشأة تابعة لشركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك، للمرة الثانية خلال أسبوع.

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وقالت شركة الأدوية الدنماركية العملاقة، الأربعاء، إن حريقا اندلع خارج مبنى في مقرها الرئيسي في ضاحية باغسفيرد في كوبنهاغن، وامتدّ إلى مبنى إداري مجاور.

وأضافت الشركة أن "فرق الإطفاء متواجدة في المكان، ومن المتوقع أن تستمر عملية إخماد الحريق بضع ساعات".

وأكدت أن الدخان ليس ساما، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ويذكر أن حريقًا آخر قد شب يوم الخميس الماضي في موقع آخر تابع للشركة.

ووقع الحريق على سطح مبنى جديد قيد الإنشاء في موقع تصنيع في كالوندبورغ، وهي مدينة تقع غرب العاصمة كوبنهاغن، حيث تقوم شركة تصنيع الأدوية بتوسيع قدرتها على إنتاج أدوية مرض السكري وفقدان الوزن الشهيرة.

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