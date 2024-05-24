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عاجل. الجيش الإسرائيلي ينتشل جثامين ثلاثة من أسراه في غزة

صور الرهائن الثلاث الذين عثر عليهم الجيش الإسرائيلي
صور الرهائن الثلاث الذين عثر عليهم الجيش الإسرائيلي Copyright موقع الجيش الإسرائيلي
Copyright موقع الجيش الإسرائيلي
بقلم:  Euronews
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انتشل الجيش الإسرائيلي ليل الخميس جثث 3 رهائن كانوا في قبضة حركة حماس، من جباليا شمالي قطاع غزة.

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وفقاً لاستخبارات الجيش الإسرائيلي، فقد قتل الرهائن خلال تنفيذ الفصائل الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وقد نقلهم مقاتلو حماس إلى غزة.

وقال الجيش إن الرهائن الثلاثة هم حنان يابلونكا، وميشل نيسنباوم، وأوريون هرناندز.

وذكر أنه "في بداية العملية دار قتال شرس في جباليا"، مضيفاً: "بعد عملية التحقق من الهوية التي أجرتها جهات طبية في المعهد الوطني للطب العدلي وشرطة إسرائيل، أبلغ مندوبو الجيش عائلات القتلى بالأمر".

من جانبها أفادت صحيفة جيروسالم بوست، أنه تمت عملية انتشال الجثث ليلة الخميس، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ضمن فرقة المظليين 98، ووحدة ياهالوم والوحدة 504.

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