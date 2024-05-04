فيديو: أهالي الرهائن الإسرائيليين يتهمون نتنياهو بتقويض الاتفاق مع حماس

بقلم: يورونيوز

اتهم عدد من أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة بتقويض الصفقة المقترحة من أجل وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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وقالت إيناف زانغوكر، والدة الرهينة ماتان زانغوكر، خلال مؤتمر صحافي خارج قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب اليوم السبت، إن هناك صفقة مطروحة على الطاولة ستوافق عليها حماس أيضاً، لكن نتنياهو يحاول مرة أخرى تقويض فرصة إنقاذ الرهائن.

واتهمت زانغوكر نتنياهو بـ"ارتكاب جريمة بحق شعبه".

وقالت أيالا ميتسغر، زوجة ابن الرهينة يورام ميتسغر، إنه إذا كان ثمن إطلاق سراح الرهائن هو إنهاء الحرب، فيجب على الحكومة الموافقة على ذلك.

ويدعو أفراد آخرون من عائلات الرهائن إلى إنهاء الحرب، وناشدوا عضوا مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس والمراقب غادي آيزنكوت الضغط من أجل إنهاء الحرب وعدم السماح لنتنياهو بتقويض الصفقة.

وكانت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" قد أفادت اليوم السبت بأن الوسطاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية يضغطون على نتنياهو لكي يرسل وفداً إسرائيلياً للتفاوض بشأن الصفقة في القاهرة وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال تقرير "كان" إن مشاورات أجريت في إسرائيل حول إرسال وفد، لكن نتنياهو عارض الخطوة ورفض إرسال أي مسؤولين إسرائيليين إلى القاهرة حتى ترد حماس رسمياً على الاقتراح الأخير للتوصل إلى اتفاق.