شاهد: الصين تختبر قدراتها "للاستيلاء على السلطة" في تايوان وتطوّقها بطائرات وسفن حربية

بقلم: يورونيوز

في اليوم الثاني من مناورات كبيرة يجريها جيش التحرير الشعبي الصيني، تعقبت تايوان عشرات الطائرات الحربية والسفن البحرية الصينية قبالة سواحلها، حيث تجري الصين مناورات، رداً على القيادة الجديدة للجزيرة.

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قالت تايوان إنها رصدت 49 طائرة حربية و19 سفينة تابعة للبحرية بالإضافة إلى سفن خفر السواحل الصينية يوم الجمعة، وقالت إن 35 طائرة حلقت عبر منتصف مضيق تايوان، وهو الحدود الفعلية بين الجانبين.

وزار رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي قاعدة بحرية أمس الخميس، في وقت قال مسؤول في بكين إن لاي بمجرد توليه منصبه "تحدى مبدأ الصين الواحدة"، الذي يؤكد أن تايوان جزء من الصين.

من جانبها أعلنت الصين الجمعة، أنّ المناورات العسكرية التي تجريها حالياً حول تايوان تهدف إلى اختبار قدرة جيشها على “الاستيلاء على السلطة” في الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني قوله إنّ المناورات التي بدأت الخميس وتنتهي الجمعة تهدف إلى اختبار "القدرة على الاستيلاء على السلطة وتوجيه ضربات والسيطرة على مناطق رئيسية".

وقال الجيش الصيني إن مناوراته التي استمرت يومين حول تايوان، كانت عقابًا للقوات الانفصالية التي تسعى إلى الاستقلال.

وترسل الصين سفنًا بحرية وطائرات حربية إلى مضيق تايوان ومناطق أخرى حول الجزيرة بشكل شبه يومي، لإضعاف دفاعات تايوان.