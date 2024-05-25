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بتهمة تدنيس القرآن.. مسلمون ثاروا غضبا واعتدوا على مسيحي وأحرقوا منزله في باكستان

مسلم يقرأ القرآن في مسجد، بيشاور، باكستان، 31 مارس، 2024
مسلم يقرأ القرآن في مسجد، بيشاور، باكستان، 31 مارس، 2024 Copyright Mohammad Sajjad/AP.
Copyright Mohammad Sajjad/AP.
بقلم:  يورونيوز
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أفاد مسؤولون أن المئات من المسلمين في شرق باكستان، ثاروا غضباً إثر مزاعم تفيد أن رجلاً مسيحياً دنس صفحات من القرآن، وقاموا بضربه ونهب منزله واحراقه، قبل أن يتدخل ضباط الشرطة لاتقاذ الرجل ووالده.

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وقال رئيس شرطة المنطقة إيجاز مالهي، إن الحادث وقع، السبت، في منطقة "مجاهد كولوني" السكنية في مدينة "سارجودا" بمقاطعة البنجاب، وإن الشرطة استجابت بسرعة وأنقذت حياة الرجلين، وأكد أن الوضع تحت السيطرة ويجري الضباط تحقيقاً في هذه المزاعم.

واضاف أن الشرطة طلبت المساعدة من علماء الدين لنزع فتيل التوتر، بينما أدانت حكومة البنجاب الهجوم.

وأعادت هذه الحادثة ذكريات أحد أسوأ الهجمات على المسيحيين في باكستان في آب/ أغسطس 2023، عندما أحرقت حشود غاضبة الكنائس وهاجمت العشرات في "جارانوالا"، وهي منطقة في مقاطعة البنجاب، حيث ادعى السكان المسلمون أنهم رأوا مسيحياً وصديقه يمزقان صفحات من القرآن ويرمونها على الأرض، دون سقوط قتلى في هذا الحادث.

وقُتل في عام 2009، ستة مسيحيين وأُحرق حوالي 60 منزلاً في منطقة "جوجرا" في البنجاب بعد مزاعم بإساءة الإسلام.

وبموجب قوانين التجديف في البلاد، يمكن الحكم على أي شخص مذنب بإهانة الإسلام أو الشخصيات الدينية الإسلامية بالإعدام، بينما لم يتم إعدام أي شخص بتهمة التجديف، إلا أن مجرد اتهام في كثير من الأحيان يمكن أن يؤدي إلى أعمال شغب والتحريض على العنف والإعدام خارج نطاق القانون والقتل.

المصادر الإضافية • أ ب

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