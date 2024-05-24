إسرائيل ترفض في بيان قرار محكمة العدل وتصف اتهامات جنوب إفريقيا بـ"الكاذبة والشائنة والبغيضة"

بقلم: يورونيوز

قالت إسرائيل إن عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة "لا تهدد بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين"، في رد على قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر تل أبيب بوقف العمليات في رفح.

اعلان

وجاء في بيان مشترك لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل "لم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح تؤدي الى ظروف معيشية يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، سواء بشكل كامل او جزئي".

وقال البيان الإسرائيلي إن اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي هي "كاذبة وشائنة وبغيضة من الناحية الأخلاقية".

واجتمع عقب القرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكابينة الحكومية.

وعقب القرار رحبت الرئاسة الفلسطينية والعديد من الدول منها جنوب إفريقيا بالقرار، حيث وصفته بـ"القوي" و"غير المسبوق".

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية أو أي عمليات أخرى في مدينة رفح المكتظة في جنوب قطاع غزة.

وجاء هذا القرار، بعد أن صوت 13 من قضاة المحكمة لصالح وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.

رد الفعل الفلسطيني

من جانبه قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، متحدثًا باسم مجموعة الدول العربية، إنهم يتوقعون أن تنفذ إسرائيل تنفيذ قرار المحكمة "دون تردد"، واصفًا الأمر بالإلزامي.

وقال منصور أمام صحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن إسرائيل طرف في محكمة العدل الدولية وموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، "والاتفاقية واضحة تمامًا في هذه المسألة."

وأضاف: "على إسرائيل أن تلتزم بقرارات ومطالب محكمة العدل الدولية".

ورحب منصور، الذي كان محاطاً بسفراء الدول العربية، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك المطالبة بوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفتح معبر غزة مع مصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها مئات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وقال منصور إن المجموعة العربية في الأمم المتحدة التي تضم 22 عضواً ستبذل كل ما في وسعها مع حركة عدم الانحياز التي تضم 120 عضواً والدول الأفريقية وغيرها من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية.

وقال منصور إن هذا أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح "والسماح لشعبنا بالبدء في معالجة الجراح التي ألحقها به هذا العدوان الإسرائيلي."