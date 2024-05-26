Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

شاهد: لحظة دوي صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى إثر رشقة صاروخية من القسام لأول مرة منذ 4 أشهر

إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل. 2024/05/07
إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل. 2024/05/07 Copyright AP Photo/Leo Correa
Copyright AP Photo/Leo Correa
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أطلقت كتائب القسام رشقة من الصواريخ من غزة، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار على مسافة بعيدة حتى تل أبيب الكبرى للمرة الأولى منذ أشهر يوم الأحد، في استعراض للصمود بعد أكثر من سبعة أشهر من القصف الإسرائيلي الجوي والبحري والبري الهائل على الفلسطينيين في غزة.

اعلان

أعلن الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليته عن هجوم بالصواريخ وقذائف الهاون على التجمعات الإسرائيلية على طول غلاف غزة، وهو الأول من نوعه منذ كانون الثاني/يناير. ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

كذلك قال الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس" في وقت لاحق يوم الأحد، إنه أطلق صواريخ على تجمعات إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ثماني قذائف عبرت إلى داخل إسرائيل، بعد إطلاقها من منطقة مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث شنت القوات الإسرائيلية مؤخراً عملية توغل، وقال إنه تم اعتراض "عدد" من القذائف.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

كوهين عن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض: لا أحد يبرم اتفاقيات سلام مع الضعفاء في الشرق الأوسط

أردوغان غاضب من "نفاق الغرب".. وأنقرة تعلن تعليق التعاملات التجارية مع تل أبيب اعتبارا من اليوم

مظاهرات في عدة عواصم ومدن في العالم دعمًا لغزة ودعوات في تل أبيب لعقد صفقة تبادل جديدة

صاروخ تل أبيب قطاع غزة طوفان الأقصى حركة حماس كتائب القسام