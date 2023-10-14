شاهد: جنود إسرائيليون يختبئون تحت دبابة قرب غزة عند سماع صفارات الإنذار

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من ألفي شخص قضوا بينهم 614 طفلًا على الأقل وإصابة أكثر من 7500 مدني في غزة منذ السبت الماضي.

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أظهرت مشاهد مصورة اختباء عدد من الجنود الإسرائيليين أسفل دبابة موجودة بالقرب من حدود غزة، تزامنًا مع انطلاق صفارات الإنذار عقب إطلاق صواريخ من القطاع.

وتدخل عملية طوفان الأقصى يومها الثامن منذ السبت الماضي والذي أسمته إسرائيل السبت الأسود حيث قتل 1300 إسرائيلي على الاٌقل.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من ألفي شخص قضوا بينهم 614 طفلًا على الأقل وإصابة أكثر من 7500 مدني في غزة ونزوح أكثر من 400 ألف فلسطيني إلى جنوب القطاع جراء القصف الجوي والبري الإسرائيلي المكثف على غزة.