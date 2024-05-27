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شاهد: فيضانات تجتاح بلدة بلدوين الصومالية بعد أمطار غزيرة

فيضانات في الصومال
فيضانات في الصومال Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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لطالما اعتمد سكان بلدوين، الواقعة في وسط الصومال، على نهر شبيلي كمصدر للحياة لعدة أجيال.

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غمرت مياه الفيضانات مدينة بلدوين الصومالية يوم الأحد، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في فيضان نهر شبيلي أحد الأنهار الرئيسية في البلاد.

ولطالما اعتمد سكان بلدوين، الواقعة في وسط الصومال، على نهر شبيلي كمصدر للحياة لعدة أجيال.

وأظهرت لقطات مصورة المنازل، وقد غمرتها المياه جزئيا، مما دفع الأسر إلى البحث عن مأوى في المناطق العالية نتيجة لارتفاع مستوى المياه في الشوارع.

وتحدث أحد سكان بلدوين، علي عبدي يوسف، عن تأثر العديد من الأحياء بشكل كبير جراء الفيضانات.

وكانت الحكومة الصومالية قد أطلقت تحذيرات استباقية بشأن الأمطار الغزيرة، وحثت السكان على اللجوء إلى المناطق الجبلية.

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