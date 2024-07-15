مقتل 5 وإصابة نحو 20 آخرين في انفجارهز مقهى مزدحماً في العاصمة الصومالية

بقلم: يورونيوز

أكدت الشرطة الصومالية مقتل خمسة أشخاص في تفجير مقهى، يوم الأحد، في العاصمة الصومالية مقديشو.

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وأوضح المتحدث باسم الشرطة الصومالية الرائد عبد الفتاح عدن حاسا أن الناس كانوا يشاهدون نهائي كرة القدم الأوروبية بين إسبانيا وإنجلترا على شاشة داخل المقهى عندما انفجرت سيارة محملة بالمتفجرات في الخارج.

وأشار إلى إصابة 20 شخصاً على الأقل في الهجوم الذي لم تتضح هوية المسؤول عنه حتى الآن.

وكثيراً ما يتم الإبلاغ عن هجمات حركة الشباب الإسلامية المتشددة في مقديشو وأماكن أخرى في الصومال، فيما تعارض الحركة الحكومة الفيدرالية الصومالية التي تعتمد على دعم القوات الأجنبية للبقاء في السلطة.

تشن الحكومة الصومالية هجوماً واسع النطاق ضد الجماعة المتطرفة، التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها واحدة من أكثر التنظيمات فتكاً في تنظيم القاعدة.

وقد أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود "حرباً شاملة" ضد المتطرفين الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من وسط وجنوب الصومال وكانوا هدفاً لعشرات الغارات الجوية الأمريكية في السنوات الأخيرة.