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غارة روسية على قرية أوكرانية في دونتسك تتسبب في إصابة 7 أشخاص بجروح

تعرض قرية أوشيريتين لقصف القوات الروسية في دونيتسك. 2024/05/04
تعرض قرية أوشيريتين لقصف القوات الروسية في دونيتسك. 2024/05/04 Copyright Kherson/Green via AP
Copyright Kherson/Green via AP
بقلم:  يورونيوز
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غارة روسية على قرية أوكرانية في دونتسك تتسبب في إصابة 7 أشخاص بجروح

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أصيب سبعة أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في غارة جوية روسية، على قرية أوليكسييفو- دروزكيفكا في منطقة دونيتسك يوم الثلاثاء، وفقًا للشرطة الوطنية الأوكرانية.

ووفقًا للسلطات المحلية، فقد قصفت روسيا القرية بقنبلة شديدة الانفجار، مما تسبب في إلحاق أضرار بأكثر من 100 منزل و12 سيارة وكنيسة.

تقع أوليكسييفو- دروزكيفكا على بعد حوالي 12 كيلومترًا من مدينة كراماتورسك، إحدى المدن الرئيسية التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونيتسك.

المصادر الإضافية • أ ب

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