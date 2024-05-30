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جدونا

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في ظل تصدر مرشحتيْن لاستطلاعات الرأي... انتهاء الحملة الانتخابية في السباق الرئاسي بالمكسيك

المرشحة بالانتخابات المكسيكية كلاوديا شينباوم
المرشحة بالانتخابات المكسيكية كلاوديا شينباوم Copyright Eduardo Verdugo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Eduardo Verdugo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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انتهى المرشحون لخوض الانتخابات الرئاسية في المكسيك من حملاتهم أمس الأربعاء قبيل التصويت الذي سيجرى يوم الأحد القادم.

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وشاب الحملات هجمات دامية على عدد من المرشحين أبرزهم مرشح لمنصب عمدة ولاية غيريرو الذي قُتل خلال خطاب انتخابي أمس الأربعاء. وتقام الانتخابات المحلية بالتزامن مع السباق الرئاسي في المكسيك.

ويتصدر النزال الرئاسي مرشحتان: رئيسة بلدية مكسيكو سيتي السابقة، كلاوديا شينباوم (61 عاماً)، وهي مرشحة حزب "مورينا" الحاكم، أي حزب الرئيس أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، والمرشحة الأخرى هي المعارضة سوتشيتل غالفيز (60 عاماً).

وركزت غالفيز حملتها الانتخابية على انتقاد سياسيات الرئيس الحالي لوبيز أوبرادور فيما يتعلق بمحاربة عصابات الاتجار بالمخدرات.

وقالت غالفيز إن التحالف الذي تقوده "يدافع عن الديمقراطية".

ووعدت شينباوم، التي تقود استطلاعات الناخبين حتى الآن، بالعمل على استكمال سياسات لوبيز أوبرادور.

ويخوض المرشح خورخي ألفاريز ماينيز الانتخابات، ولكنه بعيد ويقبع وراء غالفيز وشينباوم بفارق كبير في استطلاعات الرأي.

وأنهى ماينيز حملته بوعد مناصريه بتجريم الماريغوانا والإجهاض في حال انتخابه.

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