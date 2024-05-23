شاهد: لحظات مروعة لانهيار منصة في المكسيك يودي بحياة 9 أشخاص خلال تجمع انتخابي

بقلم: يورونيوز

نُسب انهيار المسرح إلى رياح قوية ضربت المنطقة الواقعة في شمال البلاد خلال تجمع للمرشح إلى الانتخابات الرئاسية المكسيكية خورخي الفاريس ماينيس.

اعلان

أعلن سامويل غارسيا حاكم ولاية نويفو ليون بشمال المكسيك، مقتل تسعة أشخاص بينهم طفل وإصابة 63 آخرين في انهيار منصة خلال تجمع انتخابي، ليلة الأربعاء.

ونُسب انهيار المسرح إلى رياح قوية ضربت المنطقة الواقعة في شمال البلاد خلال تجمع للمرشح إلى الانتخابات الرئاسية المكسيكية خورخي الفاريس ماينيس.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على صعيد واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة انهيار المسرح المعدني، وسط حشد من الحاضرين في التجمع، ما تسبب في حالة من الذعر والفوضى.

وأعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن مواساته لعائلات الضحايا وأصدقائهم.

وتدفقت التعازي من جميع أنحاء المكسيك، بما في ذلك من المرشحين الرئاسيين الآخرين.

وبعد ساعات من وقوع الحادث، نشر ماينيس تغريدة على منصة "إكس"، أعلن فيها "أنه بخير ولم يُصب بأذى" في تجمّعه الانتخابي في بلدة سان بيدرو غارسا.

وأكد أن "أهم ما في الأمر في الوقت الحالي هو تقديم الرعاية اللازمة للضحايا".

ويمثل خورخي الفاريس ماينيس البالغ من العمر 38 عاما، حزب حركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في الثاني من حزيران/يونيو، ومع ذلك، فرصته في الفوز أقل من المرشحتَين كلاوديا شينباوم وسوتشيل غالفيس.