بعد مقتل الرئيس بتحطم طائرته.. إيران تفتح باب التسجيل للانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل

بقلم: يورونيوز مع اب

وفق القانون الانتخابي الإيراني، يجب أن تتراوح أعمار المرشحين بين 40 إلى 75 عاما، ويجب أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل كي يكونوا مرشحين محتملين

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أعلنت إيران، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية في 28 حزيران/يونيو المقبل لخلافة الرئيس الراحل الذي قُتل في حادث تحطم مروحية في وقت سابق من هذا الشهر، وتستمر فترة السماح للمرشحين بالتقدم بأوراقهم لمدة خمسة أيام.

في الأثناء تأتي هذه الانتخابات بالتزامن مع التوتر السياسي المتصاعد بين الولايات المتحدة و طهران، بالإضافة إلى الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني عام 2022.

قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي: "نأمل أن نشهد انتخابات قيّمة في هذه الدورة، تليق بـبلدنا وأن تجرى تحت ضوابط ومعايير أخلاقية".

وتحدث المرشح مصطفى كواكبيان عن خطته قائلا:" سأعمل على إقامة علاقات دبلوماسية ناجحة مع العالم بأسره، باستثناء النظام الصهيوني".

من ناحيته صرح، المرشح محمد رضا صباغيان قائلا: ”سأعمل على إصلاح الهيكلية الإدارية والسياسية في البلاد.

وتابع: "إنها على رأس أولوياتي بالتأكيد".

ووفق القانون الانتخابي الإيراني، يجب أن تتراوح أعمار المرشحين بين 40 إلى 75 عاما، ويجب أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل كي يكونوا مرشحين محتملين.

كما يتعين أن يحصل جميع المرشحين في نهاية المطاف على موافقة مجلس صيانة الدستور، وهي لجنة مكونة من 12 عضوا، من رجال دين وقانون يشرف عليهاالمرشد الأعلى.

وتنتهي فترة التسجيل الثلاثاء المقبل، من المرتقب أن يصدر مجلس صيانة الدستور قائمته النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام بعد ذلك. فيما سيسمح للمرشحين بإطلاق حملة انتخابية قصيرة مدتها أسبوعين قبل انطلاق التصويت أي أواخر يونيو/حزيران.