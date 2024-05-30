بعد أيام من مصرع رئيسي.. إيران تفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المبكرة

بقلم: يورونيوز

فتحت إيران اليوم الخميس باب التسجيل لمرشحي الانتخابات الرئاسية التي ستعقد يوم 28 يونيو – حزيران من أجل اختيار خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

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وتوفي رئيسي بصحبة وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وستة مسؤولين آخرين في حادث تحطم طائرة مروحية يوم 19 أيار / مايو الجاري.

وتأتي الانتخابات وسط توتر إقليمي متزايد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

كذلك ينتخب الإيرانيون رئيسهم الجديد بعد سلسلة من الاحتجاجات التي هزت أركان البلاد عقب مقتل الشابة مهسا أميني خلال احتجازها من قبل الشرطة بحجة عدم التزامها بارتداء الحجاب الإلزامي للإيرانيات عام 2022.

وتستمر مهلة تسجيل المرشحين الرئاسيين لخمسة أيام حيث ينص قانون الانتخابات الإيراني على أن يتراوح عمر كل مرشح بين 40 و75 عامًا وأن يكون حاصلًا على مؤهل علمي لا يقل عن درجة الماجستير.

ويعكف مجلس مكون من 12 فردًا بقيادة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، على بحث ملفات كل مرشح والموافقة عليه أو رفضه خلال عشرة أيام تبدأ عقب غلق باب التسجيل.

وينتظر الإيرانيون معرفة الأسماء المرشحة وسط حديث عن إمكانية ترشح الرئيس المؤقت محمد مخبر، بالإضافة إلى الرئيسيْن السابقيْن محمد أحمدي نجاد ومحمد خاتمي.

وسيتولى الرئيس الجديد منصبه بينما تقوم طهران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة النووية في ظل عرقلة عمليات التفتيش الدولية لنظامها النووي.

كذلك يعاني الاقتصاد الإيراني من تراجع وانخفاض كبير في قيمة العملة المحلية في أعقاب المظاهرات العنيفة التي أعقبت مقتل أميني في أيلول / سبتمبر 2022.

وأصبح إبراهيم رئيسي ثاني رئيس إيراني يموت وهو في منصبه وذلك بعد مقتل الرئيس الأسبق محمد علي رجائي في انفجار قنبلة عام 1981.