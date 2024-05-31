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جدونا

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مقتل 4 أشخاص في قصف على خاركيف وألمانيا تسمح باستخدام أسلحتها لضرب مواقع داخل روسيا

آثار القصف الروسي على خاركيف
آثار القصف الروسي على خاركيف Copyright Andrii Marienko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Andrii Marienko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قال حاكم خاركيف إن صاروخاً على الأقل أصاب المبنى مساء أمس الخميس وأعقبه صاروخ آخر بعد 25 دقيقة مما أدى إلى إصابة عدد من رجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى موقع القصف عقب الانفجار الأول.

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قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 25 آخرين في قصف روسي أصاب مبنى سكنيًا في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وقال حاكم خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إن صاروخًا على الأقل أصاب المبنى مساء أمس الخميس وأعقبه صاروخ آخر بعد 25 دقيقة مما أدى إلى إصابة عدد من رجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى موقع القصف عقب الانفجار الأول.

وأضاف الحاكم بأن القصف الروسي طال مبنى إداريًا ومؤسسة مدنية في مواقع أخرى في خاركيف.

وفي تطور بشأن سياسة دعمها لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، أبلغت ألمانيا كييف بموافقتها على استخدام الأسلحة الألمانية في قصف مواقع داخل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

ولطالما عارضت ألمانيا استخدام الأسلحة التي تزود أوكرانيا بها لضرب مواقع داخل الأراضي الروسية.

وتأتي موافقة برلين عقب منح الرئيس الأمريكي جو بايدن كييف الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة الأمريكية في الرد على الهجمات التي يطلقها الجيش الروسي على خاركيف من داخل روسيا، حسب تقارير صحفية وتسريبات.

وأشار بيان للحكومة الألمانية إلى أن روسيا في الأسابيع الأخيرة، أعدت ونسقت ونفذت هجمات على خاركيف من مناطق تقع على الجانب الروسي من الحدود مع أوكرانيا.

وقال البيان: "نحن مقتنعون معًا بأن أوكرانيا لها الحق بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات".

وأضاف: "لهذا يمكنها أيضًا استخدام الأسلحة التي تسلمتها لهذا الغرض وفقًا لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك تلك الأسلحة التي سلمناها".

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