شاهد: المخابرات العسكرية الأوكرانية تدمر قوارب روسية وتلحق أضرارًا بأخرى في شبه جزيرة القرم

بقلم: يورونيوز

قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إنها دمرت زورقي دورية روسيين، وألحقت أضرارًا بزورقين آخرين من النوع نفسه في شبه جزيرة القرم، منذ ليلة الأربعاء وحتى صباح الخميس.

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وفقًا لرسالة نُشرت على صفحة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (GUR) على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الخميس، فإن وحدة المهام الخاصة التابعة للمخابرات الأوكرانية، وهي ”المجموعة 13“، نجحت في استخدام مسيرات بحرية من طراز ”ماغورا V5“، لمهاجمة حوض بناء السفن في خليج فوسكا في شبه جزيرة القرم.

واطهرت لقطات الفيديو المرفقة بمنشور الاستخبارات العسكرية الأوكرانية المسيرات البحرية المفترضة، وهي تتحرك تحت نيران المروحيات والمدافع الرشاشة، وتضرب زوارق تشبه قطع "كي أس-701" (KS-701).