Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

شاهد: المخابرات العسكرية الأوكرانية تدمر قوارب روسية وتلحق أضرارًا بأخرى في شبه جزيرة القرم

قارب أوكراني مسير من نوع ماغورا "ف5" (Magura V5).
قارب أوكراني مسير من نوع ماغورا "ف5" (Magura V5). Copyright Daniyar Sarsenov/Ministry of Digital Transformation of Ukraine
Copyright Daniyar Sarsenov/Ministry of Digital Transformation of Ukraine
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إنها دمرت زورقي دورية روسيين، وألحقت أضرارًا بزورقين آخرين من النوع نفسه في شبه جزيرة القرم، منذ ليلة الأربعاء وحتى صباح الخميس.

اعلان

وفقًا لرسالة نُشرت على صفحة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (GUR) على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الخميس، فإن وحدة المهام الخاصة التابعة للمخابرات الأوكرانية، وهي ”المجموعة 13“، نجحت في استخدام مسيرات بحرية من طراز ”ماغورا V5“، لمهاجمة حوض بناء السفن في خليج فوسكا في شبه جزيرة القرم.

واطهرت لقطات الفيديو المرفقة بمنشور الاستخبارات العسكرية الأوكرانية المسيرات البحرية المفترضة، وهي تتحرك تحت نيران المروحيات والمدافع الرشاشة، وتضرب زوارق تشبه قطع "كي أس-701" (KS-701).

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل 4 أشخاص في قصف على خاركيف وألمانيا تسمح باستخدام أسلحتها لضرب مواقع داخل روسيا

بايدن يسمح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل روسيا بأسلحة أمريكية.. ما خلفية وتداعيات هذا القرار؟

بوساطة إماراتية جديدة.. تبادل 150 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا

شبه جزيرة القرم روسيا استخبارات الحرب في أوكرانيا هجوم قوات عسكرية