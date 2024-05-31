بقلم: Euronews

الشرطة الألمانية: إصابة عدة أشخاص في هجوم طعن في مدينة مانهايم جنوب غرب البلاد

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وقع الهجوم في الساحة السوق الرئيسية في مدينة مانهايم.

وأكدت وسائل الإعلام الألمانية أن المعتدى عليه هو ميشائيل شتورتسنبرغر، ويبلغ من العمر 58 عامًا، ووصفته بأنه "ناقد للإسلام".

ويُظهر مقطع فيديو على موقع يوتيوب كيف قام رجل بطعن مشاركين في فعالية في ساحة السوق في مانهايم بسكين صباح اليوم، قبل أن يصيب أيضًا ضابط شرطة مرتين في منطقة الرقبة من الخلف.

وهرع ضباط شرطة آخرون إلى مكان الحادث وأطلقوا النار على المهاجم لإيقافه. ووفقاً للمعلومات الأولية، فقد أصيب شخصان على الأقل بالإضافة إلى ضابط الشرطة.