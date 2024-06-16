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شرطة هامبورغ تطلق النار على رجل هددها بفأس وعبوة حارقة قبل ساعات من انطلاق بطولة أمم أوروبا

إطلاق النار على مهاجم هدد الشرطة في هامبورغ بفأس وعبوة حارقة قبل ساعات من انطلاق بطولة أمم أوروبا
إطلاق النار على مهاجم هدد الشرطة في هامبورغ بفأس وعبوة حارقة قبل ساعات من انطلاق بطولة أمم أوروبا Copyright Steven Hutchings/dpa via AP
Copyright Steven Hutchings/dpa via AP
بقلم:  يورونيوز
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قالت الشرطة الألمانية الأحد، إنها أطلقت النار على رجل هدد عناصرها بفأس وعبوة حارقة وسط مدينة هامبورغ شمال ألمانيا، قبل ساعات من انطلاق نهائيات بطولة أمم أوروبا.

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وذكرت شرطة هامبورغ، في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن أفرادها أطلقوا النار على مهاجم هددهم بفأس وعبوة حارقة على هامش عرض للمشجعين في منطقة سانت باولي بوسط هامبورغ الأحد.

وأشارت إلى أن عملية كبيرة للشرطة تجري الآن، وأن المهاجم يتلقى الرعاية اللازمة، دون الغوص في المزيد من التفاصيل.

ويأتي الحادث بعد يومين من هجوم مماثل وقع في بلدة فولميرشتيت الصغيرة، حيث أقدم رجل يبلغ من العمر 27 عاما، على مهاجمة أحد المنازل، وطعن عددا من الأشخاص "بأداة أشبه بالسكين". 

وهاجم الرجل، الذي ينحدر من أفغانستان عددا من الأشخاص الذين تجمعوا في الباحة لمشاهدة المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا 2024 بين ألمانيا واسكتلندا. 

وذكرت الشرطة أن الهجوم أسفر عن إصابة سيدة خمسينية ورجل في عقده السابع بإصابات خطيرة. كما أصيب شخص ثالث بإصابات طفيفة.

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